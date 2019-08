Erwartungen mitteilen

Definieren Sie genau, welche Leistung Sie von Ihrem Mitarbeiter erwarten. Die Erwartungen müssen natürlich innerhalb der Aufgabenbeschreibung, der Entgeltgruppe, der zumutbaren Arbeitszeit und der Entscheidungsbefugnisse des Mitarbeiters liegen. Besprechen Sie daraufhin, welches Ergebnis Sie wann und in welcher Qualität von ihm erwarten. Erst wenn der Mitarbeiter genau verstanden hat, was Sie von ihm erwarten, kann geklärt werden, was er dazu braucht. Im Anschluss erörtern Sie, welche Rahmenbedingungen der Mitarbeiter benötigt, damit er Ihre Erwartungen erfüllen kann. An dieser Stelle macht sich also Ihr Mitarbeiter selbst konkrete Gedanken, was er können, wissen und lernen muss, um die Aufgaben bewältigen zu können. Darüber wird dann eine Vereinbarung erzielt.