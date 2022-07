2. Erstellen Sie eine Marktanalyse und bestimmen Sie Ihre Nische

Sie haben entschieden, welche Dienstleistung oder welches Produkt Sie verkaufen möchten. Jetzt gilt es zu prüfen, ob die Dienstleistung oder das Produkt auf dem Markt gefragt ist und wie die Wettbewerber in dieser Marktnische aufgestellt sind. Einen ersten Hinweis zur Nachfrage potenzieller Kunden liefert das kostenfreie Tool Google Trends.

Eine Marktanalyse zu erstellen, ist sehr aufwendig. Nutzen Sie eine Suchmaschine, um erste Hinweise auf Wettbewerber zu bekommen. Versetzen Sie sich dazu in die potenziellen Kunden: Wie würden diese nach Ihrem Service oder Produkt online suchen? Überlegen Sie dann, welche Hinweise die Suchergebnisse geben.

Erhalten Sie etwa große Einzelhandelsketten oder bekannte Marken als Treffer, ist das ein Hinweis auf starke Konkurrenz. Da es unrealistisch ist, in einer frühen Phase des Online-Geschäfts vor diesem Hintergrund Fuß zu fassen, sollten Sie in solchen Fällen eine andere Marktnische in Erwägung ziehen.

Tools für die Marktanalyse

Mit den Tools von Similarweb und Ahrefs zum Beispiel erfahren Sie mehr über Ihre Konkurrenten. Google Analytics hilft Ihnen, Daten über eine potenzielle Zielgruppe abzurufen: Alter, Geschlecht, Hobbys, Einkommen und andere Kriterien.