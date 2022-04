So funktionieren Phishing-Mails

Empfänger von Phishing-Mails sollen glauben, es handle sich um eine offizielle E-Mail von Banken, Bezahldiensten, Kreditkarteninstituten oder anderen Institutionen. Um an die sensiblen Daten zu gelangen, nutzen Cyber-Kriminelle zwei Möglichkeiten:

Datenklau per E-Mail

Nutzerdaten, Adressdaten oder Passwörter werden direkt abgefragt. Phishing-Opfer versenden sensible Daten per Mail oder tragen sie in ein Formular ein.

Datenklau mithilfe gefälschter Website

Die Phishing-Mail enthält einen Link zu einer Webseite, auf der Name und Passwörter oder PINs und TANs direkt eingegeben werden. Die Login-Seite sieht häufig täuschend echt aus. Nach der Eingabe gelangen Opfer der Phishing-Attacke allerdings nicht in den eigenen Account-Bereich, sondern die Daten werden direkt an die Betrüger weitergeleitet.

Hat der Datenklau funktioniert, transferieren die Täter Geld oder führen Käufe auf Kosten des Phishing-Opfers durch.