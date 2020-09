2. Erklären Sie, was beim Sirenenalarm zu tun ist

Im Notfall bricht als Erstes meist das Mobilfunknetz zusammen. Der Griff zum Handy als erste Reaktion ist dann sinnlos. Es gilt stattdessen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Niemandem nützt es, wenn alle immer wieder versuchen, herumzutelefonieren. Im schlimmsten Fall werden so die Notrufleitungen blockiert, ohne dass sich die Anrufenden tatsächlich in einer akuten Notsituation befinden.

Schalten Sie und Ihre Mitarbeiter in so einem Notfall am besten sofort Radio- oder TV-Geräte ein. Dort erfahren Sie, was zu tun ist. Zum Beispiel: Ein Gebäude aufsuchen, Fenster und Türen schließen, Klimaanlage und Lüftungssysteme abschalten. Ganz wichtig: Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen der Behörden und der Sicherheitsbeauftragten in Ihrem Unternehmen. Denn die sind für solche Situationen ausgebildet und wissen, was zu tun ist.