Was ist der Unterschied zwischen Homeoffice und Remote Work?

Die folgenden Begriffe, die beim Thema Homeoffice verwendet werden, sind synonym:

mobiles Arbeiten

Remote Work

Remote-Arbeit

In allen Fällen sind Arbeitnehmer weder an den Arbeitsplatz zu Hause, noch an den Arbeitsplatz in der Firma gebunden. Und sie dürfen auch unterwegs arbeiten.