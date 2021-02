Mitarbeiter über eine Employer of Record Agentur einstellen

Soll ein Mitarbeiter langfristig in ein Team eingebunden werden, ist eine direkte Anstellung über einen Employer of Record ein einfacher und effizienter Weg. Eine lizenzierte Employer of Record Agentur übernimmt im Land des Arbeitnehmers formal die Rolle des Arbeitgebers und stellt diesen mit einem Arbeitsvertrag an. Die Agentur kümmert sich um alle Aufgaben rund um die Einstellung und meldet zum Beispiel das neue Arbeitsverhältnis bei den zuständigen Behörden an. Als lokaler Arbeitgeber erstellt dieser auch Gehaltsabrechnungen und kümmert sich um die steuerlichen Abgaben und Sozialversicherungen. Die operative Mitarbeiterführung und das Management bleiben in der Verantwortung Ihres Unternehmens.