In 7 Schritte zum resilienten Unternehmen

Welche Wege müssen eingeschlagen werden, um die Resilienz von Unternehmen zu erhöhen? Welche aktiven Handlungsfelder vergrößern die Widerstandskraft eines Unternehmens? Ausgangsbasis für die sieben Schritte zur Resilienz bildet die Tatsache, dass es zur Schaffung von Unternehmenswerten strategische Initiativen benötigt, deren konkrete Umsetzung zu positiven Ergebnisse führt.

1. Lebende Strategie entwickeln

Eine Strategie ist nur so gut wie ihre Umsetzung. Beachten Sie deshalb, dass eine strategische Initiative sich in den Prozessen in der Organisation und im Verhalten der Mitarbeitenden wiederfinden muss. Ansonsten bleibt sie wirkungslos.

2. Diversifikation umsetzen

Setzen Sie nicht alles auf ein Pferd, sondern diversifizieren Sie! Unternehmen müssen ihr Portfolio ständig auf den Prüfstand stellen, denn schnell können auf Grund externer Veränderungen innerhalb des Produktportfolios „Cash Cows“ zu „Poor Dogs“ werden.

Die neu entwickelten „Stars“ fangen gar nicht an zu leuchten, weil es für diese Produkte keine effektive Vertriebsstrategie gibt. Die ständige Überprüfung neuer Märkte und Produkte hält ein Unternehmen wach und lässt es auf unerwartete Entwicklungen schnell reagieren.