Wer den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, sollte gleich von Anfang an private und geschäftliche Finanzen trennen. Sie brauchen ein Geschäftskonto. Manche Banken bieten kostenlose Konten an – aber reicht das? Was Sie wissen müssen, damit die Auswahl des richtigen Geschäftskontos leichter wird.