Beim Shopfloor Management konzentriert sich das Steuern und Lenken von Aktivitäten auf den Shopfloor, also den Ort der Wertschöpfung. Gleichzeitig ist es das Bestreben, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) zu etablieren. Es geht also nicht um die reine Verlagerung von Besprechungen in die Produktion oder von (noch) mehr Verantwortung in die Fertigung.

Shopfloor Management vereinigt die notwendigen Kompetenzen, die zum Erreichen einer Leistungssteigerung notwendig sind. Doch das gelingt nur durch eine Zusammenarbeit von Management und Mitarbeitern – und das hauptsächlich in der Fabrik. Dabei haben sie unterschiedliche Rollen.

Die Führung ist dafür verantwortlich, dass die Mitarbeiter qualifiziert werden, informiert und motiviert sind. Dadurch integrieren die Mitarbeiter in der Fabrik das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung in ihren Alltag. Ziel ist die Erhöhung der Fähigkeit zu selbstgesteuerten Prozessverbesserungen. Hierbei werden sie durch ihre Führungskräfte begleitet und unterstützt.