Die Umsetzungsphase

Die Umsetzungsphase beginnt mit Installation und Systemkonfiguration, gefolgt von einer ersten Testmigration. Dabei zeigt sich, ob alle zuvor geschmiedeten Pläne aufgehen und ob alle Schnittstellen wie vorgesehen funktionieren.

Fachbereiche müssen diese Ergebnisse prüfen und bestätigen. Lasttests, Integrationsprüfungen und kurze, klare Schulungen für die verschiedenen Nutzergruppen schließen die Vorbereitung der Umsetzung ab.

Der große Belastungstest für alle Beteiligten ist dann schließlich der Go-Live.

Altdaten werden eingefroren, die endgültige Migration wird durchgeführt, und das Projektteam begleitet die ersten Tage engmaschig. Doch auch in den darauffolgenden Wochen sollte das Team darauf achten, dass Anfragen sofort gebündelt, eingeordnet und priorisiert werden.

Diese Phase entscheidet oftmals darüber, ob das System im Alltag akzeptiert wird, oder die Mitarbeitenden sich eher widerwillig damit abfinden.

Nach dem Go-Live beginnt der eigentliche Dauerbetrieb. Open Source verlangt regelmäßige Updates, schnelle Reaktionen bei Sicherheitslücken und eine disziplinierte Weiterentwicklung.

Das Product Management des Softwareherstellers sollte Kundenanforderungen bewerten und in die Produktstrategie einfließen lassen – überall, wo es Sinn macht. Wer sich zudem aktiv in der Community bewegt, gewinnt zusätzlich an Stabilität:

Fehler werden schneller erkannt,

Best Practices teilen sich leichter und

Weiterentwicklungen profitieren vom Austausch vieler Anwender.

Diesen Mechanismus erleben wir seit Jahren: Open Source funktioniert am besten, wenn Unternehmen nicht nur Nutzer, sondern Teil eines Ökosystems werden.