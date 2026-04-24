Sponsoring im Sport wird häufig mit Millionenverträgen zwischen Großkonzernen und Profivereinen assoziiert.

Laut einer Studie des Bundesverbands Industrie Kommunikation (bvik) setzen inzwischen rund 40 Prozent der mittelständischen Unternehmen auf Sponsoring als Marketingkanal. Trikotsponsoring in der Bundesliga, Bandenwerbung bei Champions-League-Spielen, Namensrechte für Stadien.

Dass Sportsponsoring auch im kleinen Rahmen funktioniert und gerade für den Mittelstand attraktiv sein kann, wird dabei oft übersehen.