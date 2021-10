Passende Kommunikationsformate wählen

Das Mittel und der Kanal der Kommunikation sollten stets hinterfragt werden. Getreu Marshall McLuhans Motto „The Medium is the Message“ sagt die Wahl des Kommunikationskanals und damit der Kommunikationsform bereits etwas aus für die Zielgruppen – allen voran (fehlende) Wertschätzung. Generell kann dabei zwischen reichen und weniger reichen Kommunikationsformen unterschieden werden.

Reiche Kommunikationsformen zeichnen sich durch die Möglichkeit des direkten Feedbacks aus, zum Beispiel in Face-to-Face-Interaktionen. Diese Form der Kommunikation ist vor allem dann ratsam, wenn eine Verhaltensänderung verfolgt wird.

Geht es hingegen um die reine Informationsvermittlung und damit zum Beispiel um die Ankündigung einer neuen Strategie, sind weniger reiche Kommunikationsformen sinnvoller und effizienter. Diese Kommunikationsform folgt dann der One-to-many-Logik und zeigt sich beispielsweise in einem Brief des CEOs oder in einer Videobotschaft an die Belegschaft. Dabei sollte die persönliche und empathische Note nicht fehlen, da es sich beim Thema Strategie stets um ein sensibles Thema handelt.