Lösung des Konflikts finden

Als Führungskraft müssen Sie eine Lösung für die Konfliktsituation und auch für ähnlich gelagete Fälle in der Zukunft anbieten. Wenn Sie eine Lösung haben, dann nennen Sie sie. Beispiel: „Frau Müller, ich schlage vor, dass Sie in Zukunft einen Zeitpuffer einbauen. So führen unvorhersehbare Ereignisse wie Kundenanrufe nicht zu Verzögerungen bei Herrn Maier.“ Wenn Sie keine Lösung haben, fragen Sie die Kontrahenten danach: „Wie schaffen wir es, solche Probleme in Zukunft zu vermeiden?“

Eine gute Lösung wird die Sachfragen in den Mittelpunkt stellen, nicht die unterschiedlichen Positionen der Streitparteien. Hilfreich ist dabei das Harvard-Konzept. Dabei handelt es sich um die Methode des sachbezogenen Verhandelns mit dem Ziel, in Konfliktsituationen eine konstruktive und friedliche Einigung mit Win-Win-Ergebnis zu erreichen. Für Sie als Führungskraft heißt das: