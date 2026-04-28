Worum es beim selbstbewussten Führen wirklich geht

Viele Führungskräfte denken, das Problem sei ihre Nervosität. Tatsächlich ist Nervosität meist nur das Symptom.

Die eigentliche Ursache liegt tiefer: in sogenannten Antreibern – inneren Überzeugungen, die sich im Laufe des Lebens entwickelt haben und im Hintergrund das eigene Verhalten steuern.

Die häufigsten Antreiber sind: „Sei perfekt“, „Sei stark“, „Beeil dich“, „Mach es allen recht“ und „Streng dich an“.

Diese Überzeugungen klingen auf den ersten Blick nach gesunden Ambitionen. In Drucksituationen schlagen sie jedoch ins Gegenteil um: Sie erzeugen genau den Druck, der das souveräne Auftreten verhindert.

Fabian, eine fiktive Führungskraft, ist neu befördert und kämpft vor jedem Vorstandstermin mit Anspannung und Panikattacken. Sein Antreiber ist „Sei stark“ – der innere Befehl, sich keine Schwäche zu erlauben. Ausgerechnet dieser Drang, keine Unsicherheit zu zeigen, macht ihn unsicherer.

Klarissa dagegen, Teamleiterin im Marketing, leidet unter ihrem Perfektionismus. Sie bereitet sich überdurchschnittlich gut vor – und ist trotzdem vor wichtigen Präsentationen so angespannt, dass ihre Hände zittern.

Beide erkennen: Das Problem ist nicht der Inhalt ihrer Arbeit. Das Problem ist, wie ihre inneren Antreiber ihre Wirkung sabotieren – meist ohne, dass sie es merken.

Das Ziel mit den folgenden Methoden und Tipps ist nicht, Nervosität zu eliminieren – sondern zu lernen, selbstbewusst mit ihr umzugehen.