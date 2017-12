Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie wichtig die Größe eines Teams für dessen Erfolg ist, stellen Sie sich bitte folgende zwei Situationen aus dem täglichen Leben vor: Eine Frau will mit ihrem Kinderwagen in einen Bus einsteigen und benötigt Hilfe. An einem Fahrscheinautomaten verliert eine ältere Dame Geld, gerade als sie dabei ist Münzen in den Automaten zu werfen. Nun betrachten Sie diese Situationen unter zwei unterschiedlichen Bedingungen: einmal in einem überfüllten und einmal in einem nahezu menschenleeren Bus beziehungsweise Bahnhof. Wann fühlen Sie sich wohl eher geneigt zu helfen?