Wie wirkt sich das deutsche Transportrecht auf grenzüberschreitende Transporte aus?

Gerade im Güterverkehr gehören grenzüberschreitende Transporte zum Alltag. Diese können sowohl auf der Straße als auf dem Wasser oder in der Luft vorkommen. Hier gibt es eine Besonderheit:

Werden Güter grenzüberschreitend transportiert, gilt für die Transporte nicht nur das in Deutschland gültige Transportrecht, sondern auch internationales Recht. Speditionen sind dazu verpflichtet, alle damit einhergehenden Besonderheiten zu berücksichtigen. In den meisten Fällen greifen hier diverse internationale Abkommen, die in den vergangenen Jahren zwischen den Ländern geschlossen wurden.