2. Bestände

Was passiert, wenn der Einkauf nur auf den Kaufpreis, aber nicht auf den tatsächlichen Bedarf achtet, lässt sich in Loriots „Papa ante Portas“ schön erkennen. Ob Papier, Senf oder andere End-, Halbfertigprodukte, Zulieferteile und Materialien als Bestände lagern – was nur herumliegt, ist nicht wertschöpfend.

Diese Bestände belegen wertvollen Lagerplatz, stehen herum, müssen verwaltet werden, veralten und binden teures Kapital. Verschwendung!