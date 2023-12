Welche Ziele verfolgt man mit dem Diagramm?

Durch die Analyse des Spaghetti-Diagramms können Optimierungen vorgenommen werden, um den Fluss zu verbessern und Engpässe zu beseitigen. Die Prozesse gehen flüssiger vonstatten, indem man zum Beispiel Wartezeiten und doppelte Wege vermeidet oder die Wege verkürzt. Außerdem stehen die folgenden Ziele im Fokus:

Identifikation von Engpässen

Durch die Betrachtung der (Verbindungs-)Linien im Diagramm können Engpässe oder Flaschenhälse in einem Prozess leicht erkannt werden. So werden zuverlässig jene Bereiche identifiziert, in denen Verbesserungen zur Einsparung von Zeit und Kosten notwendig sind.

Reduzierung von Verschwendung

Das Spaghetti-Diagramm hilft dabei, unnötige Bewegungen, Wege oder Wartezeiten zu identifizieren, die als Verschwendung gelten.

Raumgestaltung optimieren

In Arbeitsumgebungen kann das Diagramm zeigen, wie Menschen oder Materialien durch den Raum bewegt werden. Dies ermöglicht eine Optimierung der Raumgestaltung, um den Arbeitsfluss zu verbessern und Wege zu verkürzen.

Kontinuierlichen Verbesserung fördern

Die Methode fördert einen kontinuierlichen Verbesserungsansatz, indem sie dazu beiträgt, Schwachstellen auf einen Blick zu erkennen und diese Dritten verständlich und nachvollziehbar zu präsentieren.

Abläufe besser verstehen

Durch die Visualisierung der Abläufe erhalten Teammitglieder und Stakeholder ein besseres Verständnis für die Prozesse. Dies fördert die Kommunikation und Zusammenarbeit, um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.