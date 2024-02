Rahmenfrist bei Beschäftigung im EU-Ausland einhalten

Wer einer Beschäftigung in einem anderen EU-Land nachgeht, muss grundsätzlich die sogenannte Rahmenfrist einhalten. Sie besagt: Anspruch auf Arbeitslosengeld hat nur, wer vom Tag der Antragstellung an gerechnet in den vergangenen zwei Jahren (Rahmenfrist) mindestens 12 Monate am Stück in die gesetzliche Arbeitslosenversicherung in Deutschland eingezahlt hat.

M. Meier jedoch war in den 24 Monaten vor seiner Meldung beim Arbeitsamt 15 Monate versicherungspflichtig in Spanien beschäftigt. Davor hatte er – ebenfalls im Angestelltenverhältnis – mehrere Jahre in Deutschland gearbeitet. In die Rahmenfrist fallen also nur 9 Monate versicherungspflichtige Beschäftigung in Deutschland: 15 Monate Spanien + 9 Monate Deutschland = 24 Monate.

Für den Anspruch auf Arbeitslosengeld fehlen damit drei beitragspflichtige Monate. Wäre Meier drei Monate früher arbeitslos geworden und hätte sofort Arbeitslosengeld in Deutschland beantragt, so wäre seinem Antrag wohl stattgegeben worden: 12 Monate Spanien + 12 Monate Deutschland = 24 Monate.