Wie Sie Horizon Scanning implementieren und umsetzen

Eine Möglichkeit für das Implementieren von Horizon Scanning im Unternehmen ist, eine Stabsstelle einzurichten, die aktiv auf die Suche nach Signalen und relevanten Informationen geht. Alles, was sie sammelt und was an Informationen hereinkommt, wertet sie aus und stellt es dann allen Beteiligten, zum Beispiel über ein Intranet, gebündelt und geordnet zur Verfügung. Ein oder zwei VUKA- oder Innovations-Scouts haben also die Aufgabe, Relevantes zu sammeln, in Branchenforen zu recherchieren, neue technische Entwicklungen zu beobachten, sich mit demografischen Daten zu befassen, Wettbewerber zu beobachten oder Input zu verarbeiten, der aus dem Unternehmen selbst kommt.

Der Input von Mitarbeitern ist für das Horizon Scanning ebenfalls sehr wertvoll: Außendienstler bringen aktuelle Informationen vom Kunden darüber mit, was im Trend liegt oder welche Produkte gerade mehr oder weniger gefragt sind. Vertriebsleiter und Produktmanager gehen auf Fachmessen und kehren inspiriert und informiert über die neuesten technischen Entwicklungen und Möglichkeiten zurück und haben dazu vielleicht gute Ideen.

Noch wirksamer ist Horizon Scanning, wenn Sie es schaffen, dazu eine Art „Aktiv-Schaltung“ in Ihre Unternehmenskultur zu integrieren. Allen muss klar sein: Wer eine Idee, eine Information, eine Beobachtung zum Teilen hat, steht in der Bringschuld und sollte seinen Input der zentralen Sammel- und Verarbeitungsstelle zugänglich machen. Und alle anderen haben eine Holschuld. Am besten wird es zum zentral gelebten Ritual, sich einmal pro Woche über alles, was neu ist, zu informieren. So entsteht ganz automatisch eine Art Think-Tank für nützliche Innovationen.