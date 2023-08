Frühwarnsysteme unterstützen bei der Krisenprävention

Möglicherweise fühlen sich Unternehmen durch diese gesetzliche Pflicht gegängelt, doch die Forderungen nach StaRUG sind aus betriebswirtschaftlicher Sicht wünschenswert. Denn Frühwarnsysteme sollen Unternehmen rechtzeitig Bedrohungen signalisieren, damit ausreichend Zeit für Präventivmaßnahmen vorhanden ist und eine Insolvenz abgewendet werden kann.

Denn: Bei einer fortgeschrittenen Krise existieren nur noch wenig Handlungsmöglichkeiten und der Druck durch die Stakeholder (Gläubiger, Belegschaft, Öffentlichkeit etc.) nimmt zu.

Früherkennungssysteme sind aus anderen Kontexten sehr gut bekannt: Blutdruckmessgerät, Rauchmelder, Abstandswarner und Tankanzeige im Auto, blauer Brief in der Schule, Seismograf für Erdbeben, Alarmanlage, Unwetterwarnungen oder auch die Corona-Warn-App. Sie haben alle gemeinsam, dass Sie uns in die Lage versetzen wollen, unser Verhalten anzupassen, um Schlimmeres zu vermeiden.

Unternehmerische Krisenfrüherkennung ist seit vielen Jahren in der Betriebswirtschaft ein wichtiges Instrument. Ihr Zweck ist, gesunde Unternehmen sollen auch gesund bleiben.