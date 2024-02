2. SoftwareEntwickler AG

Julia Schmidt ist als Softwareentwicklerin in einem Projektteam bei der SoftwareEntwickler AG tätig, das seine Arbeit nach agilen Methoden organisiert; alle Mitarbeitenden können selbstorganisiert in variabler Gleitzeit arbeiten. Während Überstunden nicht zur Norm gehören, treten sie doch in entscheidenden Projektphasen auf.

In solchen Zeiten arbeitet Julia erheblich mehr als die vereinbarten 40 Stunden pro Woche. Sie dokumentiert die geleisteten Arbeitsstunden im Zeiterfassungssystem. Übersteigt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in einem Monat die Grenze von 48 Stunden, erhalten Julia und ihre Vorgesetzte einen Hinweis.

Die SoftwareEntwickler AG erlaubt es ihren Angestellten, Überstunden flexibel in einem vorgegebenen Zeitraum zu sammeln und diese entweder in Freizeit umzuwandeln oder sich als Bonus auszahlen zu lassen.

Julia entscheidet sich dafür, ihre Überstunden im Rahmen eines halben Jahres zu sammeln. Kann sie diese Überstunden auf absehbare Zeit nicht durch Freizeit ausgleichen, meldet sie ihrer Personalstelle, dass sie die Überstunden gerne ausbezahlt bekommen möchte.