Die formale Voraussetzung: der Meisterbrief

Grundsätzlich gehört der Meisterbrief im Friseurhandwerk zu den zentralen Voraussetzungen für eine eigene Unternehmensgründung. Dennoch besteht die Möglichkeit, sich ohne eigenen Meistertitel selbstständig zu machen.

Eine gängige Option ist es, eine Friseurmeisterin oder einen Friseurmeister anzustellen. Sie können dann die fachliche Leitung des Betriebs übernehmen.

Alternativ können Sie bei der Handwerkskammer eine Ausübungsberechtigung oder Ausnahmebewilligung beantragen. Eine Ausübungsberechtigung gemäß § 7b der Handwerksordnung (HWO) kann erteilt werden, wenn Sie über einen Gesellenbrief verfügen und mindestens sechs Jahre Berufserfahrung nachweisen können – davon mindestens vier Jahre in einer leitenden Funktion.

Die Ausnahmebewilligung nach § 8 HWO kommt in Betracht, wenn Sie die erforderlichen praktischen, theoretischen und betriebswirtschaftlichen Kenntnisse besitzen, die Meisterprüfung jedoch aufgrund körperlicher oder gesundheitlicher Einschränkungen nicht zumutbar ist.

Diese Bewilligung kann

zeitlich begrenzt,

auf bestimmte Tätigkeitsbereiche beschränkt oder

mit Auflagen verbunden sein.

In beiden Fällen prüft die Handwerkskammer individuell, ob die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, und entscheidet im Rahmen einer Einzelfallbewertung über die Genehmigung.