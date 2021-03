So optimieren Sie Ihr Unternehmensprofil

Wollen Sie mehr Menschen auf Ihre Website ziehen? Dann ist Google my Business das richtige Werkzeug. Die Möglichkeiten gehen weit über die einer gewöhnlichen Firmendatenbank hinaus:

Wöchentlicher Eintrag

Über Google my Business haben Sie die Möglichkeit, jede Woche kurze Infobeiträge in Ihrem Profil zu veröffentlichen. In verschiedenen Kategorien bleiben diese sieben Tage lang direkt auf den Seiten der Suchergebnisse (SERPs, Search Engine Result Pages) sichtbar. Promoten Sie so kostenfrei und bequem besondere Veranstaltungen, bewerben Sie ein neues Produkt oder erzählen Sie, was es Spannendes in Ihrem Unternehmen gibt.

Jederzeit auffindbar

Neben Google my Business nutzt Google Ihre Daten auch für Google Maps. Kontrollieren Sie deshalb Ihren Eintrag bei Google Maps im Hinblick auf Abweichungen und die korrekte Darstellung aller Angaben. So stellen Sie sicher, dass potenzielle Kunden immer den richtigen Weg zu Ihnen finden.

Bewertungen erhalten

In Ihrem Profil finden Sie einen Link, den Sie an Ihre Kunden schicken können. Dieser bringt die Person, die ihm folgt, direkt zur Bewertungsseite Ihres Unternehmens. Bitten Sie um ein paar freundliche Worte in einer Bewertung und Sie werden sehen, wie schnell Sie einige der begehrten Sterne sammeln.