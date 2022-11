Online-Verhandlung mit oder ohne Video?

Eine Grundsatzentscheidung sollten Sie als Erstes fällen: Verhandeln Sie mit oder ohne Video? Wenn das anstehende Gespräch eine Verhandlung vor Ort ersetzen soll, dann verhandeln Sie mit eingeschalteter Kamera.

Wenn Sie möglichst viel von Ihren Gesprächspartnern erleben und ihnen auch Einblicke gewähren wollen – Kamera an! Sie nutzen in diesem Format viele Effekte, die auch in Präsenztreffen entstehen. Dann gelingt mit den folgenden fünf Tipps für optimale Wirkung und hohe Glaubwürdigkeit die Online-Verhandlung.