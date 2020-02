Der Flyer ist immer noch eines der meistgenutzten Marketinginstrumente. Er ist flexibel einsetzbar, kann schnell und überall verteilt werden und erzeugt Aufmerksamkeit. Der Flyer wird in die Hand genommen, mitgenommen, in die Tasche gesteckt, an die Wand gepinnt, bleibt in Erinnerung.

Selbst Laien können einen Flyer erstellen. Oft rückt dabei die Gestaltung des Flyers am Rechner in den Mittelpunkt der Arbeit. Es wird aber leicht übersehen, dass ein Flyer nicht nur gut aussehen soll. Der Flyer soll vor allem eine Wirkung erzeugen. Dazu muss vorab geklärt werden, welche Informations- oder Werbeziele und welche Zielgruppe man erreichen will. Wenn der Flyer das dafür geeignete Instrument ist, sollten seine Inhalte und sein Design Schritt für Schritt entwickelt werden.