Unternehmen beschäftigen Studierende aus vielerlei Gründen. Studierende unterstützen bei speziellen Projekten und werden entweder zeitlich klar begrenzt oder längerfristig eingesetzt.

In allen Fällen besteht die Chance, sich bei guter Zusammenarbeit als potenzieller Arbeitgeber nach dem Studium zu platzieren, was in Zeiten des „War for talents“ wichtig ist. Falls es nicht zu einer Zusammenarbeit nach dem Studium kommt, profitieren Firmen unmittelbar von den neuen Denkanstößen der motivierten und gut ausgebildeten Arbeitskräfte.