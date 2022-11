3. Selbstvertrauen und Empathie vermitteln

Damit Teams produktiv und effizient in schwierigen Zeiten funktionieren, kommunizieren Sie mit Ihren Mitarbeitenden emotionsorientiert und stressreduzierend. Persönliche Mitarbeitergespräche stehen im Fokus und sorgen für eine realistische Einschätzung und Leistungserwartung. Dies soll die Mitarbeitenden anregen, ihre Situation und das Umfeld zu überprüfen. Der Druck durch hohe Erwartungen an sich selbst soll vermindert werden.

Regelmäßiges, konstruktives Feedback und das Reflektieren über bereits überstandene Tiefen helfen dabei, dass Mitarbeitende sich befähigt fühlen, akute Krisen zu bewältigen. Das führt gleichzeitig zu mehr Selbstvertrauen.

Vertrauen in eigene Fähigkeiten und Kompetenzen – also ein ausgeprägtes Selbstwirksamkeitsgefühl – sorgt für eine innere Überzeugung, schwierige und herausfordernde Situationen meistern zu können. Das sichert den Unternehmenserfolg auch in unsicheren Zeiten.