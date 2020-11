Was die Zusammenarbeit von Teams erschwert

Viele Barrieren der Zusammenarbeit zwischen Teams sind nicht offensichtlich und müssen erst identifiziert werden. In der Praxis zeigen sich fünf typische Barrieren, die die Zusammenarbeit von Teams, Arbeitsgruppen und Abteilungen erschweren, die Abläufe bremsen und die die Kommunikation behindern.

Hierarchien

Hier geht es um Organigramme und die Zuordnung von Entscheidungsbefugnissen auf unterschiedlichen Hierarchiestufen. Je nach Größe des Unternehmens sind sie mehr oder weniger stark ausgeprägt. Große Leitungsspannen – Vorgesetzte mit vielen Mitarbeitern – erschweren die Kommunikation genauso wie unklare Befugnisse und verschlungene Entscheidungswege. Die Teams wissen nicht so recht, wofür sie stehen und was sie dürfen.

Abteilungsgrenzen

Hier greift die Metapher: Abteilungen sitzen hinter Mauern, Mitarbeiter arbeiten in Silos und wollen mit Nachbarabteilungen wenig zu tun haben. Informationen fließen spärlich, man beäugt sich misstrauisch und stimmt sich selten ab. Oft kommt es zu Konflikten.

Prozesse

Die Zusammenarbeit mit anderen internen und externen Teams und deren Mitarbeitern funktioniert nicht, weil die Schnittstellen nicht zusammenpassen und die Prozesse nicht aufeinander abgestimmt sind. Dadurch entsteht oft auch ein Misstrauen. Man fragt sich: Machen die anderen das richtig? Warum funktioniert das nicht wie bei uns? So kann es immer wieder zu Konflikten kommen.

Demografie und Mitarbeiterstruktur

Dass alle Mitarbeiter anders sind, zeigt sich vor allem bei ihrer Zusammenarbeit. Hier spielen Alter, Geschlecht und kultureller Hintergrund eine Rolle.

Geografie

Den global aktiven Unternehmen fällt es schwer, ihre weltweiten Prozesse aufeinander abzustimmen. Lieferanten sitzen beispielsweise in China, Kunden in Südamerika, die Zentrale in London, Forschung und Entwicklung in München. Auch über E-Mail oder virtuelle Meetings lässt sich nicht alles koordinieren.