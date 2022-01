Excel-Vorlage für Tacho-Diagramme – Schritt für Schritt erklärt

Tacho-Diagramme in andere Office-Programme exportieren

Das fertige Tacho-Diagramm aus der Excel-Vorlage können Sie in andere Office-Programme exportieren und dort einbinden; zum Beispiel in eine andere Excel-Datei, in eine PowerPoint-Datei oder in eine Word-Datei. Wenn Sie die Excel-Vorlage mit der entsprechenden Datei verknüpfen, werden Änderungen, die Sie in der Excel-Vorlage vornehmen, in der exportierten Darstellung automatisch aktualisiert. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Öffnen Sie die Excel-Datei, in der Sie das Tacho-Diagramm erstellt haben.