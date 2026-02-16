Abweichungen bei Excel-Daten interpretieren und Ursachen erkennen

Der passende Prompt (Beispiel)

Der entscheidende Perspektivwechsel lautet: Nicht fragen, wie groß eine Abweichung ist, sondern warum sie existiert. Ein dafür geeigneter Prompt wäre:

„Ich habe Abweichungen zwischen Ist- und Planwerten. Bitte hilf mir, diese Abweichungen systematisch zu interpretieren:

– mögliche Ursachen

– typische Einflussfaktoren

– Unterschiede zwischen einmaligen Effekten und strukturellen Entwicklungen.

Bitte ohne vorschnelle Bewertung oder Handlungsempfehlungen.“

Dieser Prompt lenkt ChatGPT auf Ursachen statt Symptome. Es geht um Hinweise zur Struktur und nicht zum Einzelfall. Die Ergebnisse und Zahlen sollen eingeordnet werden, ohne dass daraus ein Aktionismus entsteht.