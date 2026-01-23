Aktivrente nutzen – für Mitarbeitende und Arbeitgeber

Voraussetzungen für die Nutzung der Aktivrente

Voraussetzung für die Nutzung der Aktivrente ist, dass nach Erreichen des individuellen Renteneintrittsalters eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt wird.

Die Aktivrente kann genutzt werden,

wenn der Rentenbezug aufgeschoben und über das reguläre Renteneintrittsalter hinaus weitergearbeitet wird oder

wenn jemand bereits eine Rente bezieht und zusätzlich einen Job annimmt.

Folgende Personengruppen können die Aktivrente nicht nutzen: