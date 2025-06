Rechtliche Rahmenbedingungen zur Beschäftigung von Rentnerinnen und Rentnern

In welcher Konstellation erfolgt die Rentnerbeschäftigung?

Bei der Beschäftigung von Rentnern sind grundsätzlich folgende Ausgangslagen zu unterscheiden:

Weiterbeschäftigung beim bisherigen Arbeitgeber: Bereits vor dem Erreichen des Renteneintrittsalters sind sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber einig, dass der Mitarbeiter auch nach Erreichen der Altersgrenze im Unternehmen weiterarbeitet. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, den Arbeitsvertrag über das reguläre Renteneintrittsalter hinaus zu verlängern.

Rückkehr in ein Arbeitsverhältnis: Der Mitarbeiter ist bereits in Rente und wird – vom alten oder einem neuen Arbeitgeber – reaktiviert und kehrt in ein Beschäftigungsverhältnis zurück.

Zeitlicher Umfang der Beschäftigung: Zu unterscheiden ist außerdem danach, ob der Rentner in Vollzeit, in Teilzeit oder als Aushilfe im Betrieb mitarbeiten soll.