Befristete Arbeitsverträge rechtssicher abschließen

Vorbeschäftigungsverbot: Was heißt das genau?

Im Hinblick auf das Vorbeschäftigungsverbot gab es in der Vergangenheit immer wieder Unsicherheiten, was damit genau gemeint ist. Bedeutet diese Regelung, dass der Abschluss eines sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrags nur dann erlaubt ist, wenn der Mitarbeitende „nie zuvor“ in demselben Unternehmen tätig war? Oder darf ein früherer Arbeitnehmer nach einer bestimmten „Wartezeit“ wieder befristet eingestellt werden?

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts soll das Vorbeschäftigungsverbot nicht ausnahmslos gelten (BVerfG, Urteil vom 6.6.2018, Az. 1 BvL 7/14 und 1 BvR 1375/14). Demnach ist eine sachgrundlose Befristung erlaubt, wenn eine Vorbeschäftigung sehr lange zurückliegt, ganz anders geartet oder von sehr kurzer Dauer war. Wann genau diese Kriterien erfüllt sind, ist wiederum Auslegungssache und muss im Zweifel vor Gericht entschieden werden.