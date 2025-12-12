Daten bereinigen und transformieren

Die vollständige LET-Formel

Um solche Probleme in den Rohdaten zu beheben, können Sie mit folgendem Prompt ChatGPT einen Auftrag zur Datenbereinigung und Korrektur geben:

„Bitte analysiere die folgenden Rohdaten. Erkenne typische Muster (Leerzeichen, Sonderzeichen, Groß-/Kleinschreibung, Zusatzinformationen).

Erstelle anschließend eine robuste Excel-Formel, die Unterstriche und Bindestriche in Leerzeichen verwandelt, Text hinter / entfernt, doppelte sowie führende/nachfolgende Leerzeichen bereinigt, die Schreibweise vereinheitlicht (z. B. ‚Mueller GmbH‘) und ggf. ‚Gmbh‘ in GmbH‘ korrigiert.

Erkläre mir dabei bitte Schritt für Schritt, wie die Formel aufgebaut ist.“

Dieser Prompt produziert zuverlässig eine klare Problemanalyse, eine durchdachte LET-Struktur und eine vollständige Formel mit einer Schritt-für-Schritt-Erklärung.