Diagramme und Visualisierung – die richtige Darstellungsform finden

ChatGPT für die Datenanalyse mit ExcelDiagramme und Visualisierung – die richtige Darstellungsform finden
Das Problem: Welche Diagrammart ist am besten?
Viele Excel-Anwender beherrschen Zahlen, Logik und Berechnungen sehr sicher. Sobald es jedoch darum geht, Ergebnisse zu visualisieren, entsteht Unsicherheit:
- Welches Diagramm ist das richtige?
- Säule, Linie, Balken oder eine Kombination?
- Wie viele Farben sind sinnvoll?
- Was sollte beschriftet werden – und was nicht?
- Warum wirkt das Diagramm trotz korrekter Zahlen unverständlich?
In der Praxis entstehen dann Diagramme, die zwar technisch korrekt sind, aber ihre Wirkung verfehlen:
- zu viele Informationen auf einmal
- falscher Diagrammtyp für die Fragestellung
- visuelle Ablenkungen statt Klarheit
- fehlende Aussage
Das Problem ist selten Excel – sondern fehlende visuelle Entscheidungslogik.
Der passende Prompt (Beispiel)
Der entscheidende Perspektivwechsel lautet: Nicht fragen, wie man ein Diagramm baut, sondern was es aussagen soll. Ein sinnvoller Prompt wäre zum Beispiel:
„Ich möchte Daten in Excel visualisieren und bin unsicher, welche Diagrammform fachlich sinnvoll ist. Bitte hilf mir bei der Auswahl der passenden Diagrammart, erkläre mir die visuelle Logik dahinter und zeige mir mögliche Alternativen samt Vor- und Nachteilen.“
Dieser Prompt zielt auf:
- Entscheidungsunterstützung statt Klickanleitung
- Aussage statt Optik
- Prinzip statt Geschmack
Wie übergibt man die Fragestellung an ChatGPT?
Für eine sinnvolle Visualisierung benötigt ChatGPT keine Excel-Datei, sondern Kontext. Hilfreich sind entsprechend Angaben wie:
Welche Fragestellung soll beantwortet werden?
- Entwicklung über Zeit
- Vergleich von Kategorien
- Abweichungen
- Anteile
Wie viele Werte?
- wenige Kennzahlen
- viele Kategorien
Wer ist der Adressat?
- Fachanwender
- Management
Wo wird das Diagramm genutzt?
- Bericht
- Dashboard
- Präsentation
Beispiel:
- „Plan, Ist und Abweichung für 12 Monate“
- „Umsätze nach Produktgruppen“
- „Kostenstruktur eines Bereichs“
Entscheidend ist die Fragelogik, nicht die Datenmenge.
Was ChatGPT daraufhin leistet
Generator. Typische Leistungen sind:
Empfehlung einer passenden Diagrammform
- Linie für Zeitverläufe
- Säule oder Balken für Vergleiche
- Kombination für mehrere Ebenen
Begründung der Wahl:
- Was sieht der Betrachter zuerst?
- Welche Aussage wird transportiert?
Vorschläge für Alternativen:
- getrennte Diagramme statt Überladung
- Small Multiples
- Reduktion auf die wichtigen Kennzahlen
Hinweise auf typische Fehlentscheidungen:
- falsche Achsentypen
- zu viele Reihen
- irreführende Skalierungen
ChatGPT liefert keine Excel-Klickabfolge, kein „schönes“ Design ohne Aussage und keine pauschalen Diagrammrezepte. Der Fokus liegt auf visueller Klarheit.
Worauf man beim Prompt achten sollte
Damit ChatGPT sinnvoll beraten kann, sollte man:
- die Kernaussage benennen
- nicht mehrere Fragestellungen vermischen
- bewusst nach Alternativen fragen
- nicht nur das bevorzugte Diagramm vorgeben
Hilfreiche Ergänzungen im Prompt sind zum Beispiel:
„Das Diagramm soll Abweichungen betonen.“
„Der Betrachter soll sofort Trends erkennen.“
„Bitte weise mich auf Risiken dieser Darstellung hin.“
Wie man das Ergebnis sinnvoll nutzt
Der Mehrwert liegt nicht nur im besseren Diagramm, sondern im besseren Denken über Visualisierung:
- Diagramme werden zielgerichteter
- Berichte werden schneller verständlich
- Diskussionen fokussieren sich auf Inhalte
- visuelle Überladung nimmt ab
In der Praxis wird ChatGPT hier genutzt als:
- Entscheidungshilfe bei Diagrammwahl
- Gegencheck der eigenen Intuition
- Argumentationshilfe gegenüber Kollegen
- Vorbereitung für Dashboards und Reports
Bewährte Prompts für die Praxis
Diagrammwahl
„Welche Diagrammform eignet sich am besten für diese Fragestellung und warum?“
Alternativen prüfen
„Welche alternativen Visualisierungen wären denkbar und welche Vor- und Nachteile haben sie?“
Risiken erkennen
„Welche typischen Fehlinterpretationen könnten bei diesem Diagramm auftreten?“
Zielgruppenfokus
„Wie sollte ich diese Daten visualisieren, wenn der Adressat das Management ist?“
Didaktischer Prompt
„Bitte erkläre mir die visuelle Logik dieser Diagrammwahl so, dass ich sie fachlich begründen kann.“
Einordnung und Fazit
Visualisierung ist kein ästhetisches Thema, sondern ein Kommunikationsthema. Viele Diagrammprobleme entstehen nicht durch falsche Daten, sondern durch unklare Zielsetzung.
ChatGPT hilft nicht beim Zeichnen von Diagrammen, sondern beim Treffen besserer Visualisierungsentscheidungen. Damit wird aus: „Welches Diagramm nehme ich?“ die Lösung auf die Frage: „Welche Aussage will ich vermitteln?“