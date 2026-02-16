Diagramme und Visualisierung – die richtige Darstellungsform finden

In der Praxis entstehen dann Diagramme, die zwar technisch korrekt sind, aber ihre Wirkung verfehlen:

zu viele Informationen auf einmal

falscher Diagrammtyp für die Fragestellung

visuelle Ablenkungen statt Klarheit

fehlende Aussage

Das Problem ist selten Excel – sondern fehlende visuelle Entscheidungslogik.