Dynamischer Kalender mit ISO-Kalenderjahr und ISO-Kalenderwoche

Warum es einen speziellen Kalender braucht

Wenn Sie in Power Pivot und in Ihren Pivot-Tabellen Daten nach der Zeit analysieren, unterscheiden Sie meist Jahre, Quartale oder Monate. In manchen Fällen ist allerdings auch eine Analyse nach Kalenderwochen notwendig.

Dann taucht beim Jahreswechsel das Problem auf, dass der 01.01. eines Jahres mal in die letzte Woche des Vorjahres und mal in die erste Woche des aktuellen Jahres fällt. Denn in Europa gilt für die Wochenzählung der ISO-8601-Standard.

Entsprechend ordnet die DAX-Funktion die entsprechend korrekte Kalenderwoche zu, wenn der Parameter 21 ergänzt wird:

Kalenderwoche:= WEEKNUM(Kalendertabelle[Datum]; 21)