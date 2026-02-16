Empfehlungen ableiten – von Analyse der Excel-Daten zu Maßnahmen

Der passende Prompt (Beispiel)

Der entscheidende Perspektivwechsel beim Einsatz der KI lautet deshalb: Nicht fragen, was die Zahlen zeigen – sondern was man daraus sinnvollerweise tun kann.

Ein Prompt wäre zum Beispiel:

„Auf Basis der vorliegenden Analysen (Trends, Abweichungen, Risiken, Szenarien):

Bitte leite strukturierte Handlungsempfehlungen ab. Trenne dabei klar zwischen Beobachtungen, Bewertungen und möglichen Maßnahmen und weise auf Annahmen sowie Risiken der Empfehlungen hin.“

Dieser Prompt lenkt ChatGPT auf Struktur und Transparenz. Es geht nicht um Aktionismus.