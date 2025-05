Wie ist der Entscheidungsbaum aufgebaut?

In einem Entscheidungsbaum stellen Sie die Informationen in einer Übersicht zusammen, die für eine gute Entscheidung hilfreich sind. Ausgangspunkt ist immer eine Situation, in der eine Entscheidung ansteht.

Sie benennen im Entscheidungsbaum deshalb zunächst die Entscheidungsfrage. Sie kann in unterschiedlicher Form beschrieben werden. Zum Beispiel: