Excel als Teil eines Prozesses verstehen

Der passende Prompt (Beispiel)

Auch hier können Sie mithilfe der KI Ihre wichtigen Excel-Dateien so beschreiben, dass klar wird, im Rahmen welcher Aufgaben und Prozesse sie zum Einsatz kommt. Der entscheidende Perspektivwechsel lautet: Nicht nur erklären, was Excel rechnet, sondern wann, wie und durch wen.

Ein sinnvoller Prompt wäre dann:

„Ich nutze eine Excel-Datei als Teil eines wiederkehrenden Arbeitsprozesses. Bitte hilf mir, diesen Prozess verständlich zu beschreiben:

– Auslöser und Zeitpunkt

– benötigte Eingaben

– Arbeitsschritte

– Ergebnisse

– Verantwortlichkeiten.“

Dieser Prompt lenkt ChatGPT auf den Ablauf und den Prozess, in dem die Excel-Datei angewendet wird. Es geht um die Nutzung, nicht um die Technik.