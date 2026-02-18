Excel-Formeln erklären und kommentieren

Was ChatGPT daraufhin leistet

ChatGPT agiert hier als Übersetzer zwischen Excel-Syntax und Fachlogik. Typische Leistungen sind:

Fachliche Erklärung der Berechnung

ChatGPT beschreibt:

welche Eingaben genutzt werden

welche Logik angewendet wird

welches Ergebnis entsteht

Nicht technisch, sondern inhaltlich nachvollziehbar.

Zerlegung komplexer Formeln

Bei verschachtelten Formeln:

logische Teilbereiche

Zwischenziele

Entscheidungslogik

So wird aus einer langen Formel eine gedanklich strukturierte Berechnung.

Vorschläge für Kommentare

ChatGPT hilft bei:

kurzen Kommentaren in Excel

erklärenden Texten in separaten Blättern

verständlichen Beschreibungen für Dokumentationen

Der Fokus liegt darauf, warum etwas berechnet wird, und nicht darauf, wie Excel es technisch macht.

Hinweise auf Vereinfachungspotenzial

Häufig weist ChatGPT darauf hin:

wo Formeln unnötig kompliziert sind

wo Hilfsspalten sinnvoll wären

wo Klarheit wichtiger ist als Eleganz

Das verbessert nicht nur die Erklärung, sondern oft auch die Modellqualität.