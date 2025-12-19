Fehler in Power Query analysieren und verstehen mit ChatGPT

Der passende Prompt (Beispiel)

Der wichtigste Schritt ist, den Fehler nicht isoliert, sondern im Kontext der gesamten Abfrage zu betrachten. Ein sinnvoller Prompt wäre:

„Ich erhalte in Power Query den Fehler ‚Expression.Error: Column not found‘.

Hier ist der vollständige M-Code meiner Abfrage. Bitte analysiere, warum dieser Fehler entsteht, erkläre die Ursache verständlich und zeige mir, wie ich die Abfrage robuster aufbauen kann.“

Damit wird klar: