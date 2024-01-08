Beispiel aus der Rechtsprechung für differenzierte Gehaltserhöhung

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat im folgenden Fall eine Ungleichbehandlung bei einer Lohnerhöhung für gerechtfertigt erklärt:

Ein Arbeitgeber kündigte eine Gehaltserhöhung für alle Mitarbeitenden an, die Jahre zuvor – in wirtschaftlich schwieriger Lage – zu finanziellen Einbußen bereit waren. Sie hatten eine Vereinbarung akzeptiert, die zu einer Reduzierung der Urlaubstage sowie zur Streichung bestimmter Zusatzleistungen, wie zum Beispiel Urlaubsgeld, führte.

Diejenigen Beschäftigten, die damals der Vereinbarung nicht zugestimmt hatten, wurden von der Lohnerhöhung ausgeschlossen.

Der Arbeitgeber begründete die unterschiedliche Behandlung damit, dass er mit der Lohnerhöhung den Einkommensverlust der Arbeitnehmer, die damals die schlechteren Arbeitsbedingungen akzeptiert hatten, ausgleichen wolle. Nach Ansicht des BAG handelte sich hierbei um ein rechtmäßiges Unterscheidungskriterium.