Holakratie trainieren

Deshalb wird bei Europace praktisch und erfahrungsorientiert trainiert. So wie im Fußball. Der Sport übt eine Faszination auf die Menschen aus, ohne dass die Mehrzahl von ihnen jemals die Regeln des DFB gelesen hätte.

Es gibt ein implizites Verständnis für die Regeln, welches praktisch erlernt wurde. So wird es auch bei Europace sein. Die Holakratie-Verfassung wird von Experten und Interessierten gelesen und dient als Referenz. Gelernt wird jedoch gemeinsam in Trainings und in der Praxis.

Und während Mitarbeitende einen Entfaltungs- und Motivationsschub erleben können, kann dieser bei bisherigen Führungskräften ersticken. Sie müssen lernen, als Rolleninhaber zu denken und sich andere Steuerungsmethoden aneignen. Eine gute Unternehmenskultur fängt anfängliche Schwierigkeiten auf und achtet auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn der Mensch steht weiterhin im Mittelpunkt.