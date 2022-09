Kommunikationsstrategie und Werbebotschaft für das Werbekonzept

Kaufprozesse und Interventionspunkte analysieren

Analysieren Sie dann die möglichen Entscheidungs- und Kaufprozesse bei Ihrer Zielgruppe. An welchen Stellen können Sie den Kaufprozess mithilfe von Werbung beschleunigen, in die gewünschte Richtung lenken, den Abbruch vermeiden etc.? Orientieren Sie sich dazu an den Merkmalen des Kaufprozesses und seinen Schlüsselereignissen sowie an der möglichen Situation der Zielgruppe.

Nutzen Sie dazu die Erläuterungen in der folgenden Präsentation und halten Sie fest, wo Ihre Werbung ansetzen soll. Beschreiben Sie dies in Ihrem Werbekonzept.