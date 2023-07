Auf die Beziehung zwischen den Betroffenen achten

Konflikte, die vor allem durch die Sache und unterschiedliche Interessen geprägt sind, lassen sich im Allgemeinen einfacher lösen als Konflikte, die auf persönlichen Gefühlen oder auf der Beziehung zu einer anderen Person beruhen. Beziehungskonflikte entstehen meist dadurch, dass

zwei Menschen einfach nicht zusammenpassen oder

ein bestimmter Vorfall dazu geführt hat, dass zwei Personen in Konflikt geraten.

Gerade dann, wenn man eine andere Person in ihrer Persönlichkeit absichtlich oder unabsichtlich verletzt hat, sie bloßgestellt hat, sind die Gräben tief. Hier liegen die Ursachen im Verhalten der Personen selbst. Was die Bewältigung so schwer macht: Die Menschen sind in ihrem Innersten verletzt. Und dieser Schaden lässt sich nur sehr schwer reparieren.

Hinzu kommt, dass die eine Partei der anderen vorschreiben will, wie sie sich verhalten soll. Sie greift damit auch in die Persönlichkeit von anderen Menschen ein. Doch die lässt sich nicht verändern – und soll sich auch nicht ändern! Alle „erzieherischen Maßnahmen“ sind fruchtlos und verschärfen die Konflikte meist.