Der Betriebsabrechnungsbogen (BAB) zur Verteilung der Kosten auf Kostenstellen

Um die Kostenstellenrechnung durchzuführen, wird meist der Betriebsabrechnungsbogen zu Hilfe genommen.

Aufbau des BAB

Dort sind in einer Tabelle die Kostenstellen in den Spalten und die Kostenarten in den Zeilen aufgeführt. Die Kostenstellen werden unterschieden in die einzelnen Hilfskostenstellen (die ersten Spalten des BAB) und die folgenden Hauptkostenstellen (die vier letzten Spalten des BAB). Hauptkostenstellen sind meist:

Fertigungskostenstelle

Materialkostenstelle

Verwaltungskostenstelle

Vertriebskostenstelle

Einzelkosten im BAB

In der Liste der Kostenarten (Zeilen der Tabelle) werden zunächst die Einzelkosten aufgeführt, die den Hilfs- und Hauptkostenstellen direkt zugeordnet werden können. Die Zuordnung erfolgt über sachlich angemessene Zurechnung, wie zum Beispiel:

Personalkosten über Zeitaufschreibung in den jeweiligen Kostenstellen

Materialkosten über Materialentnahmescheine, die in den Kostenstellen gesammelt werden

Abschreibungen über Nutzungszeiten von Maschinen in den einzelnen Kostenstellen

Gemeinkosten im BAB

Anschließend folgt die Liste der Gemeinkosten, die nach einem sachlich zutreffenden Schlüssel auf die Hilfs- und Hauptkostenstellen verteilt werden. Dabei werden sogenannte Mengenschlüssel (nicht monetäre Kennzahlen) oder Wertschlüssel (Geldeinheiten) unterschieden. Zum Beispiel:

Energiekosten über die von einer Kostenstelle genutzte Grundfläche (Menge)

Kosten für Versicherungen über die Höhe des Anlagevermögens in einer Kostenstelle (Wert)

Kosten für Fremdleistungen wie Rechtsberatung über die Anzahl der Personen in einer Kostenstelle (Menge)

Allgemeine Marketingkosten über die Höhe des Umsatzes, den eine Kostenstelle erzielt (Wert)

Verrechnung von Hilfskostenstellen auf Hauptkostenstellen im BAB

Anschließend werden die Kosten der Hilfskostenstellen auf die vier Hauptkostenstellen verrechnet und diesen zugeordnet. Das erfolgt nach einem der folgenden Verfahren:

Anbauverfahren oder Blockverfahren

Alle Kosten einer Hilfskostenstelle werden direkt den Hauptkostenstellen zugerechnet.

Treppenverfahren oder Gutschrift-Lastschrift-Verfahren

Die Kosten einer Hilfskostenstelle werden zunächst anderen Hilfskostenstellen zugerechnet, die entsprechende Leistungen erhalten. So werden nach und nach alle Kosten der Hilfskostenstellen verrechnet, bis alle Kosten den Hauptkostenstellen zugerechnet werden.

Simultanverfahren

Dieses Verfahren berücksichtigt die Verflechtung unterschiedlicher Kostenstellen. Kosten werden dann über Gleichungssysteme verrechnet, die die Vernetzung der Kostenstellen abbilden.

Als Ergebnis liefert der Betriebsabrechnungsbogen (BAB) die Kalkulationssätze oder Zuschlagssätze für die Zuschlagskalkulation, die für die Kostenträgerrechnung benötigt werden. Mit diesen Zuschlagssätzen werden die Gemeinkosten auf die Hauptkostenstellen verteilt und dann den Kostenträgern zugeordnet.