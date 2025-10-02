Kumulierte Jahreswerte berechnen mit TOTALYTD

Eine der häufigsten Fragestellungen im Controlling lautet: „Wie hoch ist der Umsatz seit Jahresbeginn?“

Während Monats- oder Quartalswerte eine Momentaufnahme darstellen, zeigen Year-to-Date-Kennzahlen (YTD) die bisherige Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr. Damit erkennen Sie Trends, können Abweichungen frühzeitig feststellen und haben eine fundierte Basis für Prognosen und Plan-Ist-Vergleiche.

In Power Pivot erledigen Sie solche Berechnungen im Handumdrehen mit der DAX-Funktion TOTALYTD.