Management Summary schreiben

Was ein Management Summary ausmacht

Für Ihr Management Summary oder Ihre Management-Zusammenfassung müssen Sie einen komplexen Sachverhalt auf einer Seite zusammenfassen. Wichtig ist eine klare Gliederung und Struktur der Inhalte. Um Ihr Management oder Vorgesetzte zu überzeugen, sollte Ihr Management Summary wichtige Schlüsselbegriffe enthalten. Achten Sie deshalb auf die Interessen dieser Zielgruppe. Sie müssen wissen, was die Leserin oder den Leser der Zusammenfassung brennend interessiert. Das bildet den Kern des Management Summary. Beispiele können sein:

Wann amortisiert sich die Investition?

Wie hoch ist das Investment?

Was beinhaltet die Marketing-Kampagne?

Wann ist das Projekt beendet?

Was sind die drei entscheidenden Faktoren, damit der Wandel in Gang kommt?

Wer kümmert sich um die Schlüsselkunden?

Wenn Sie wissen, welche Nachfragen in der Vergangenheit immer wieder kamen, was die Gründe dafür waren, dass ein Vorschlag abgelehnt oder zur Überarbeitung zurückgegeben wurde, dann können Sie sich mit Ihrer Management-Zusammenfassung von Beginn an darauf einstellen und genau diese Aspekte in Ihrem Management Summary liefern.