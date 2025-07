Mitarbeiterinnen und Schwangerschaft – Schutzpflichten der Arbeitgeber

Mutterschutz in Österreich und in der Schweiz

Auch in Österreich und in der Schweiz gibt es umfassende Regelungen zum Schutz von Schwangeren. In Österreich ist das dort geltende Mutterschutzgesetz zu beachten. In der Schweiz sind für den Schutz von Schwangeren und Müttern das Arbeitsgesetz und die dazugehörenden Verordnungen sowie die Mutterschutzverordnung relevant.

In einigen Bereichen unterscheiden sich die Regelungen von der deutschen Rechtslage.

So existiert zum Beispiel in Österreich für schwangere Arbeitnehmerinnen ein absolutes Beschäftigungsverbot ab 8 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Eine Weiterbeschäftigung während der Schutzfrist auf Wunsch der Mitarbeiterin ist in Österreich nicht erlaubt. In Deutschland ist eine freiwillige Weiterarbeit dagegen grundsätzlich möglich.

Was die Lohnfortzahlung während der Mutterschutzfrist betrifft, ähneln sich die Regelungen in Deutschland und in Österreich. In Österreich wird ein sogenanntes Wochengeld gezahlt. Auch dieses bemisst sich an dem Durchschnittslohn der letzten drei Monate.

In der Schweiz dagegen wird während der Mutterschutzfrist nicht das volle Gehalt weitergezahlt, sondern eine Lohnersatzleistung in Höhe von 80 Prozent.